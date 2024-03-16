«Та самая дверь»: Ивлеева выложила фото с участка для голосования Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента

Фото: t.me/ivleeva360

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева опубликовала в Telegram-канале фото с избирательного участка. Для участия в голосовании звезда «голой» вечеринки подобрала сдержанный лук — черный свободный бомбер, черные штаны, очки в черной оправе и известную «извинительную» водолазку с высоким воротом.

Та самая дверь, — отшутилась в публикации Ивлеева.

За первые 20 минут с момента публикации фото собрало более 6,5 тысячи эмодзи с каменным лицом статуи моаи. 3,4 тысячи пользователей поставили сердце, а 1,22 тысячи юзеров нажали на большой палец, поднятый вверх. Почти 800 человек поставили плачущий смайлик.

Днем ранее другой участник «голой» вечеринки, певец Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента России, явившись на участок вместе с отцом Бедросом Киркоровым. На вопрос журналиста о выбранной двери, артист ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей. Киркоров проголосовал через электронный терминал, а его отец поставил галочку в бюллетене. Артист назвал голосование давней семейной традицией и заявил, что за три дня можно сделать «выбор сердцем».