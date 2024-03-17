«Сегодня выбираем свое будущее»: SHAMAN проголосовал на выборах президента Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента в московской школе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) проголосовал на выборах президента РФ, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Исполнитель хита «Я русский» опустил бюллетень в одной из московских школ.

Сегодня выбираем свое будущее. Я как гражданин РФ хочу определить свое будущее, — сказала артист.

SHAMAN объяснил, что решил проголосовать на выборах в очном формате, потому что он — простой русский парень. Перед тем, как опустить бюллетень в урну, артист перекрестился.

Блогер Анастасия Ивлеева ранее опубликовала в Telegram-канале фото с избирательного участка. Для участия в голосовании звезда «голой» вечеринки подобрала сдержанный лук — черный свободный бомбер, черные штаны, очки в черной оправе и известную «извинительную» водолазку с высоким воротом.

Днем ранее другой участник «голой» вечеринки, певец Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента России, явившись на участок вместе с отцом Бедросом Киркоровым. На вопрос журналиста о выбранной двери, артист ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей. Киркоров проголосовал через электронный терминал, а его отец поставил галочку в бюллетене. Артист назвал голосование давней семейной традицией и заявил, что за три дня можно сделать «выбор сердцем».