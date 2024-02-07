SHOT: Ивлеева отсудила 6 тысяч рублей у фирмы, которая обманула ее на 1 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал SHOT сообщил, что блогер Анастасия Ивлеева отсудила у мебельной компании из Санкт-Петербурга шесть тысяч рублей. По данным канала, ранее знаменитость заявила, что фирма обманула ее на миллион рублей.

Как пишет SHOT, Ивлеева обратилась к мебельной фирме для обустройства гардеробной после того, как ее впечатлили примеры работ на сайте компании. По сообщению канала, блогер заплатила авансом 1,1 млн рублей, но после этого исполнители перестали выходить на связь, а сайт прекратил работать.

SHOT пишет, что после подачи иска суд обязал вернуть Ивлеевой минимальную сумму в размере 6048 рублей плюс 133 рубля госпошлины. При этом руководитель мебельной фирмы заявил SHOT, что изначально отвергал претензии блогера, так как у них просто произошла небольшая задержка в выполнении заказа.

Ранее SHOT сообщал, что Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy. По информации канала, блогер потребовала с предприятия 4,6 млн рублей. Предположительно, это может быть связано с остановкой производства энергетиков, которые стали пропадать из торговых сетей и даже почти исчезли из онлайн-продажи после «голой» вечеринки Ивлеевой, прошедшей в конце прошлого декабря.