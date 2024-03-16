Шкаф Ивлеевой продадут и направят деньги на нужды СВО SHOT: мебельная компания продаст шкаф Ивлеевой и отправит деньги на нужды СВО

Шкаф, из-за которого блогер Анастасия Ивлеева подала в суд на мебельную компанию из Санкт-Петербурга, выставят на аукцион, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, деньги с продажи гардероба пойдут на нужды участников специальной военной операции на Украине.

Руководитель мебельной фирмы Дмитрий Ларичкин подчеркнул, что сборка шкафа должна завершиться на следующей неделе. Он также добавил, что не будет подавать встречный иск против Ивлеевой.

Я передумал подавать встречный иск и апелляцию, так как считаю, что я прав, и суд это подтвердил. Собаки тявкают, караван идет. Я принял решение, что улажу дела и сам пойду на СВО, — заявил Ларичкин.

Ранее Ивлеева отсудила у петербургской мебельной компании шесть тысяч рублей. Она заявила, что ее обманули на миллион рублей. По словам Ивлеевой, она заплатила аванс за изготовление шкафа и не дождалась изготовления гардероба. Позднее блогер подала апелляцию с требованием увеличить сумму компенсации.

Директор фирмы в свою очередь заявил, что иск Ивлеевой сильно ударил по имиджу компании. Он подчеркнул, что все работы по заказу блогера были выполнены, как и предполагалось по договору, но с небольшой задержкой.