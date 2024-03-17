Атака ВСУ на Москву 17 марта: есть ли разрушения, пострадавшие, погибшие

Фото: МО РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о нескольких попытках ВСУ атаковать российскую столицу при помощи БПЛА. Какие последние новости об этом известны сегодня, 17 марта?

Что известно об атаке ВСУ на Москву 17 марта

В 04:43 по московскому времени Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО были сбиты два БПЛА в городском округе Домодедово.

«Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал градоначальник.

По информации Telegram-канала SHOT, дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, а их обломки приземлились между складами магазинов Fix Price и «Все инструменты».

«Два беспилотника самолетного типа, которые рано утром сбили в Домодедово, были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, сообщает источник. Обломки упали между складами „Фикспрайса“ и „Все инструменты“, у последнего частично обрушилась крыша. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — говорится в публикации канала.

В 05:29 мэр российской столицы написал, что в Раменском городском округе был сбит еще один беспилотник, который двигался в сторону Москвы.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — отметил он.

Также Собянин заявил, что БПЛА ВСУ, двигавшиеся в сторону столицы, были уничтожены в Ступинском городском округе и в городском округе Домодедово. Пострадавших в результате падения обломков нет.

Фото: МО РФ

Что сообщили в Министерстве обороны РФ о сегодняшней атаке БПЛА

В Минобороны РФ рассказали, что в течение минувшей ночи были пресечены различные попытки ВСУ атаковать российские объекты при помощи беспилотников.

«Дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4 БПЛА), Белгородской (3 БПЛА), Калужской (2 БПЛА), Орловской (1 БПЛА), Ростовской (1 БПЛА), Ярославской (4 БПЛА) и Курской (3 БПЛА) областей, Краснодарского края (17 БПЛА)», — сообщили в пресс-службе МО.

Также в ведомстве отметили, что в 10:15 мск был ликвидирован дрон над территорией Московской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области», — рассказали в Минобороны.

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