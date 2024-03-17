Дрон ВСУ попытался атаковать Москву Собянин: силы ПВО сбили в Домодедово летевший на Москву беспилотник

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника, летевшего в сторону Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что дрон сбили в городском округе Домодедово.

Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — написал Собянин.

Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. При этом в Минобороны России подтвердили, что попытка атаки ВСУ была пресечена в 10:15 мск над территорией Московской области.

Ранее стало известно о гибели ребенка в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород. По имеющимся данным, снаряд попал в частный жилой дом на Зареченской улице. В результате удара также пострадал 44-летний мужчина — с травмами головы и ожогами его доставили в больницу.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что за ночь над территорией России были уничтожены 35 беспилотников ВСУ. Дроны самолетного типа перехватили в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областях, а также в Краснодарском крае. На столичный регион пришлись четыре украинских БПЛА.