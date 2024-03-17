Стало известно о гибели ребенка при ударе ВСУ по Белгороду Baza: ребенок погиб при ударе ВСУ по частному дому в Белгороде

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Baza сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород погиб ребенок. По его информации, снаряд попал в частный жилой дом на Зареченской улице.

Как передает канал, в результате атаки также пострадал 44-летний мужчина, его с травмами головы и ожогами доставили в больницу. Рано утром 17 марта в городе была объявлена ракетная опасность.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир». ВСУ предприняли попытку атаки на российский регион около 08:00 мск 17 марта.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел украинской армии попал поселок Октябрьский. Четыре беспилотника ВСУ сбросили на населенный пункт взрывные устройства. В результате атаки были повреждены линии электро- и газоснабжения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Накануне под обстрелом ВСУ оказался Грайворонский городской округ. По словам Гладкова, от прилета снарядов в городе загорелись два частных жилых домовладения и три автомобиля. Кроме этого, в поселке Горьковский выбиты окна, посечены кровли и фасады в четырех частных домах. Никто не пострадал.