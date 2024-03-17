Гладков рассказал о разрушениях при обстреле ВСУ Грайворонского района Гладков: от прилета снарядов в Грайвороне загорелись два частных дома и три авто

Фото: МО Украины

Под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, от прилета снарядов в Грайвороне загорелись два частных жилых домовладения и три автомобиля.

Также имеются повреждения на территории одного социального объекта — посечены окна. Взрывной волной повреждено остекление в одной квартире одного МКД и выявлены различные повреждения в четырех частных домовладениях и сарае, — отметил глава региона.

Кроме того, в поселке Горьковский выбиты окна, посечены кровли и фасады в четырех частных домах, а в хуторе Тополи в одном домовладении выбиты окна. Порядка десяти населенных пунктов округа остались без света. Аварийные бригады продолжают устранять последствия обстрела, добавил Гладков.

Ранее, 15 марта, Грайворонский городской округ также попал под обстрел ВСУ. Гладков указал, что в городе Грайвороне есть одна пострадавшая — у женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки, ей оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в населенном пункте различные повреждения получили два частных дома, пробита кровля и выбиты окна в административно-хозяйственном здании.

Также в Сети появились кадры последствий обстрела Белгорода. На снимках запечатлены поврежденные многоэтажки, в стенах видны дыры от снарядов, следы от осколков, во дворах стоят сожженные автомобили.