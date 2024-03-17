Четыре беспилотника сбросили взрывчатку на Белгородскую область Гладков: ВСУ сбросили с БПЛА взрывчатку на поселок Октябрьский

Фото: МО Украины

Под обстрелом ВСУ оказался поселок Октябрьский, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, четыре беспилотника сбросили на населенный пункт взрывные устройства. Никто не пострадал.

В Белгородском районе атаке ВСУ с помощью четырех БПЛА, которые сбросили взрывные устройства, подвергся поселок Октябрьский. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. В ближайшее время аварийные бригады приступят к переподключению абонентов, — добавил Гладков.

Ранее под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ. Гладков заявил, что пострадавших нет. От прилета снарядов в Грайвороне загорелись два частных жилых домовладения и три автомобиля. Кроме того, в поселке Горьковский выбиты окна, посечены кровли и фасады в четырех частных домах, а на хуторе Тополи в одном домовладении выбиты окна. Порядка десяти населенных пунктов округа остались без света.

До этого, 15 марта, Грайворонский городской округ также накрыло огнем ВСУ. Гладков указал, что в городе Грайвороне есть одна пострадавшая — у женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки, ей оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в населенном пункте различные повреждения получили два частных дома, пробита кровля и выбиты окна в административно-хозяйственном здании.