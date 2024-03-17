«Вампиры» и «Ураганы» сбиты в небе над Белгородом МО: ПВО уничтожила девять ракет РЗСО «Вампир» над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять снарядов реактивной системы RM-70 «Вампир» и три снаряда реактивной системы «Ураган» в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России. Вооруженные силы Украины предприняли атаку около 08:00 утра.

Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и трех снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ над территорией России в ночь на воскресенье, 17 марта. Дроны самолетного типа перехватили в Московской, Белгородской и других областях.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, что под обстрелом ВСУ оказался поселок Октябрьский. По его словам, четыре беспилотника сбросили на населенный пункт взрывные устройства. Никто не пострадал.

Сейчас в Белгороде и Белгородском районе действует режим ракетной опасности. Региональное управление МЧС попросило местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.