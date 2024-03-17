Названо число сбитых за ночь в России дронов ВСУ МО: средства ПВО ночью уничтожили 35 дронов ВСУ над российскими регионами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М»

Средства противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ над территорией России в ночь на воскресенье, 17 марта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Дроны самолетного типа перехватили в Московской, Белгородской и других областях.

Дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (четыре), Белгородской (три), Калужской (два), Орловской (один), Ростовской (один), Ярославской (четыре) и Курской (три) областей, Краснодарского края (17), — говорится в сообщении.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в свою очередь, сообщал, что над регионом сбили четыре украинских беспилотника. По его словам, на месте падения дронов разрушений и пострадавших нет.

Также в МО сообщали, что экипаж российского вертолета Ми-8 из группы огневой поддержки в ходе боевого полета уничтожил украинский беспилотник на Купянском направлении. Летчик-штурман с позывным Бонд отметил, что дрон был сбит из стрелкового оружия.

Кроме того, российская группировка войск «Центр» нанесла поражение приблизительно по 370 целям украинских войск. По словам начальника пресс-службы группировки Александра Савчука, в том числе были разбиты десять опорных пунктов и два пункта управления беспилотной авиацией.