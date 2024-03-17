Четыре беспилотника сбили в Ярославской области Губернатор Евраев: четыре беспилотника ВСУ сбили над Ярославской областью

Фото: Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника в Ярославской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В Ярославской области отражена атака четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. Сотрудники экстренных и специальных служб работают на месте происшествия. Спасибо всем службам за боевую готовность, — передавал глава области.

Ранее три дрона-камикадзе ВСУ атаковали поселок Горьковский в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков информировал, что один из беспилотников влетел в частный жилой дом. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Кроме того, под атакой ВСУ оказалось село Гордеевка в Курской области. По сведениям губернатора Романа Старовойта, украинская армия выпустила по населенному пункту шесть снарядов. Пострадавших среди мирных жителей нет. При этом повреждения получило одно из частных домовладений: были выбиты окна, повреждена крыша, а также посечен осколками забор и личный автомобиль.

10 марта ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Курской области. В ходе работы средств противовоздушной обороны украинский беспилотник упал и загорелся на территории предприятия. Сведения о пострадавших не поступали.