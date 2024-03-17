Российский Ми-8 сбил беспилотник ВСУ на Купянском направлении Минобороны РФ: экипаж вертолета Ми-8 уничтожил БПЛА ВСУ на Купянском направлении

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Ми-8

Экипаж российского вертолета Ми-8 из группы огневой поддержки в ходе боевого полета уничтожил украинский беспилотник на Купянском направлении, заявил РИА Новости летчик-штурман Ми-8 с позывным Бонд. По его словам, дрон был сбит из стрелкового оружия.

Обнаружили неизвестный БПЛА, идентифицировали его как вражеский по различным признакам. Группа огневой поддержки сбила его. После чего выполнили противоракетный маневр и ушли на безопасное расстояние, — уточнил военный.

Летательный аппарат противника двигался на предельно малой высоте. БПЛА направлялся от линии боевого соприкосновения в сторону дислокации российских войск, подчеркнули в Минобороны РФ.

Сообщив координаты падения БПЛА на командный пункт, экипаж вертолета продолжил выполнение ранее поставленной задачи, после чего вернулся на аэродром базирования, — констатировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили ЗРК Patriot, который находился на огневой позиции в Харьковской области, а также нанесли удары по солдатам и военной технике ВСУ в 129 районах области. Системы ПВО за сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Град», три управляемые авиабомбы Hammer, а также 136 беспилотников, отметили в МО РФ.