Российские военные поразили порядка 370 целей украинских войск МО: Армия России нанесла поражение по 370 целям ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российская группировка войск «Центр» нанесла поражение приблизительно по 370 целям украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, в том числе были разбиты десять опорных пунктов и два пунка управления беспилотной авиацией.

Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по около 370 выявленным целям ВСУ, в том числе десяти опорным пунктам, двум пунктам управления беспилотной авиацией, — сказал он.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин осмотрел выведенные из строя танки Leopard 2A6 и 2 БМП M2A2 Bradley ВСУ на Авдеевском направлении. Он опубликовал видео, где показал обгоревшую и разбитую технику, и отметил, что машины стали трофеями российской армии.

До этого журналист Владимир Соловьев опубликовал кадры уничтожения первого танка Abrams российскими бойцами на Авдеевском направлении в зоне СВО. Он рассказал, что бронемашину сначала поразили из FPV-дрона, а затем подбили из ручного противотанкового гранатомета. По предварительной информации, танк принадлежал 47-й механизированной бригаде ВСУ.

Позднее стало известно, что российские военнослужащие поразили еще один танк Abrams американского производства, и на этот раз тяжелую технику уничтожил FPV-дрон «Упырь». Танк загорелся после двух попаданий.