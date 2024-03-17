Сигнал ракетной опасности прозвучал в Белгороде Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде

Режим ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Местных жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Гава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что под обстрелом ВСУ оказался поселок Октябрьский. По его словам, четыре беспилотника сбросили на населенный пункт взрывные устройства. Никто не пострадал.

Также под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ. Гладков заявил, что пострадавших нет. От прилета снарядов в Грайвороне загорелись два частных жилых домовладения и три автомобиля. Кроме того, в поселке Горьковский выбиты окна, посечены кровли и фасады в четырех частных домах, а на хуторе Тополи в одном домовладении выбиты окна. Порядка десяти населенных пунктов округа остались без света.

До этого, 15 марта, Грайворонский городской округ также накрыло огнем ВСУ. Гладков указал, что в городе Грайвороне есть одна пострадавшая — у женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки, ей оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в населенном пункте различные повреждения получили два частных дома, пробита кровля и выбиты окна в административно-хозяйственном здании.