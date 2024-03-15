Гладков назвал число пострадавших при обстреле ВСУ Грайворонского района Гладков: один человек пострадал при обстреле ВСУ Грайворонского района

Грайворонский городской округ Белгородской области находится под обстрелом ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в городе Грайворон есть одна пострадавшая.

У женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки. Бригадой скорой раненая доставлена в областную клиническую больницу города Белгорода, — написал Гладков.

Он отметил, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, в населенном пункте различные повреждения получили два частных дома, пробита кровля и выбиты окна в административно-хозяйственном здании.

Гладков добавил, что в селе Дунайка в четырех домовладениях выбиты окна, посечены кровля и забор. В Козинке в результате прилетов загорелись два частных домовладения, также в Глотово во дворе частного дома горит сарай.

Ранее глава региона сообщал, что один человек погиб и еще двое пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. По его словам, погибший получил ранения брюшной полости и грудной клетки.

Также в Сети появились кадры последствий утреннего обстрела Белгорода. На снимках запечатлены поврежденные многоэтажки, в стенах видны дыры от снарядов, следы от осколков, во дворах стоят сожженные автомобили.