Telegram-канал SHOT опубликовал видео после уничтожения беспилотника, направлявшегося на Москву. Очевидцы засняли кадры в районе столичного аэропорта Домодедово.
На ролике слышны громкие звуки.
SHOT сообщает, что два украинских беспилотника, которые летели на Москву и были сбиты в Домодедово, несли на себе поражающие элементы в виде стальных шариков. По информации канала, обломки дронов упали между складами.
В настоящее время в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения в целях безопасности.
Информацию об уничтоженном в городском округе Домодедово беспилотнике ранее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дрона разрушений не зафиксировано. Пострадавших среди мирных жителей также нет.