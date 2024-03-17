Момент после уничтожения двигавшегося в сторону Москвы дрона попал на видео SHOT показал момент после уничтожения беспилотника в районе аэропорта Домодедово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Telegram-канал SHOT опубликовал видео после уничтожения беспилотника, направлявшегося на Москву. Очевидцы засняли кадры в районе столичного аэропорта Домодедово.

На ролике слышны громкие звуки.

SHOT сообщает, что два украинских беспилотника, которые летели на Москву и были сбиты в Домодедово, несли на себе поражающие элементы в виде стальных шариков. По информации канала, обломки дронов упали между складами.

В настоящее время в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения в целях безопасности.

Информацию об уничтоженном в городском округе Домодедово беспилотнике ранее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дрона разрушений не зафиксировано. Пострадавших среди мирных жителей также нет.