Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Москву SHOT: летевшие на Москву беспилотники были начинены поражающими элементами

Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что два украинских беспилотника, которые летели на Москву и были сбиты в Домодедово, несли на себе поражающие элементы в виде стальных шариков. По его информации, обломки дронов упали между складами, у одного из которых обрушилась часть крыши.

Как передает канал, два беспилотника уничтожили над Московской областью около 05:00 мск, а спустя несколько часов средства противовоздушной обороны сбили еще один дрон в том же районе. В настоящее время в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения в целях безопасности.

Информацию об уничтоженном в городском округе Домодедово беспилотнике ранее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дрона разрушений не зафиксировано. Пострадавших среди мирных жителей также нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил погибла 16-летняя девушка. По его словам, снаряд попал в частный жилой дом в Белгороде. Отец погибшей госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Глава региона добавил, что в результате атаки загорелись два строения, в настоящее время пожар ликвидирован.