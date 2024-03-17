Девушка погибла при ударе ВСУ по Белгороду Гладков: в результате удара по жилому дому в Белгороде погибла 16-летняя девушка

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погибла 16-летняя девушка. В своем Telegram-канале глава региона добавил, что ее отец госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами.

К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна, — написал губернатор.

Он добавил, что в двух частных жилых домах произошло возгорание. Сейчас пожар ликвидирован. Кроме того, были выбиты окна в нескольких квартирах многоэтажек, повреждены восемь автомобилей.

Гладков ранее заявил, что в результате атаки ВСУ утром 16 марта погибли двое жителей Белгорода. Еще три человека пострадали. Глава региона уточнил, что системы ПВО сбили над регионом восемь снарядов РСЗО «Вампир».

Ранее сообщалось, что скончался пострадавший от обстрела украинскими силами села Кульбаки в Курской области. Атака была совершена 10 марта. Тогда погибла одна женщина, а ее супруг получил сильные ожоги. Губернатор отметил, что врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.