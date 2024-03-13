Увеличилось число жертв обстрела села Кульбаки под Курском Старовойт: в больнице скончался пострадавший от обстрела села Кульбаки

Фото: t.me/gubernator_46

Скончался пострадавший от обстрела украинскими силами села Кульбаки в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Атака была совершена 10 марта. Тогда погибла одна женщина, а ее супруг получил сильные ожоги. Губернатор отметил, что врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь мужчины, который получил сильнейшие ожоги после обстрела ВСУ села Кульбаки Глушковского района 10 марта. Приношу глубокие соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что село, которое подверглось обстрелу ВСУ, находится в Глушковском районе. Снаряд попал прямо в дом к погибшим. В результате этого началось возгорание. Также тогда в населенном пункте пропал свет.

В среду, 13 марта, Старовойт вновь объявил о ракетной опасности в Глушковском районе. Он призвал жителей покинуть улицы и пройти в укрытия. Тем, кто находится дома, он настоятельно рекомендовал не подходить к окнам и пребывать в помещении со сплошными стенами.

Позже губернатор сообщил, что ВСУ открыли огонь по поселку Теткино в том же районе. В результате один местный житель получил контузию, его доставили в Глушковскую ЦРБ.