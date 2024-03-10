Женщина погибла при обстреле курского села со стороны ВСУ Один человек погиб и один пострадал в результате атаки ВСУ на село под Курском

Фото: t.me/gubernator_46

Женщина погибла, мужчина получил обширные ожоги в результате обстрела села Кульбаки Курской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, снаряд попал прямо в их дом, который загорелся.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь, — написал он.

Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Он также добавил, что в результате обстрела повреждения получило еще одно домовладение.

В населенном пункте частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды, — рассказал Старовойт.

Ранее Старовойт сообщил, что в Курске объявили ракетную опасность. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае нахождения на улице зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

До этого курский губернатор рассказал о восстановлении ремонтными службами поликлиники № 6 в Курске после прилета в здание обломков сбитого БПЛА Вооруженных сил Украины. Он добавил, что медицинское учреждение возобновит прием пациентов с понедельника, 11 марта.