Россиянин получил контузию после обстрела ВСУ Старовойт: житель Теткино в Курской области получил контузию при обстреле ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате один местный житель получил контузию, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, пострадавший мужчина доставлен в Глушковскую ЦРБ, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Один местный житель получил контузию. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ему всю необходимую помощь, — говорится в публикации.

Ранее глава Курской области объявил о ракетной опасности в Глушковском районе региона. Местных жителей призывали покинуть улицы и перейти в укрытия, а также держаться на расстоянии от окон и находиться в помещениях со сплошными стенами.

До этого Роман Старовойт сообщал об уничтожении двух украинских беспилотников в Курской области средствами противовоздушной обороны. Он также поблагодарил защитников региона за проделанную работу.