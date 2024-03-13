В Курской и Белгородской областях сбили четыре БПЛА

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Сразу в двух регионах России средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотника. Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале поблагодарил защитников региона за работу ПВО. По его данным, были ликвидированы два украинских беспилотника. Также два БПЛА сбили в Белгородской области.

В небе над Курском работает ПВО. Сбито два украинских БПЛА. Спасибо нашим защитникам! — говорится в публикации главы области.

В районе села Серебрянка Новооскольского городского округа были сбиты два БПЛА самолетного типа, написал в своем Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

В районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты два БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном частном домовладении горит сарай. Оперативные службы выехали на место, — проинформировал глава региона.

Ранее об уничтожении двух дронов Вооруженных сил Украины оповестил глава Воронежской области Александр Гусев. В ночь на 12 марта он объявлял в регионе ракетную опасность, которая миновала. За сутки до этого, в небе над областью был уничтожен беспилотник ВСУ. На земле последствий падения дрона обнаружено не было, губернатор обещал держать ситуацию на контроле. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился.

В ту же ночь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы. На месте падения дрона разрушений и пострадавших не было.

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали в ночь на 12 марта 25 украинских беспилотников над территорией России, заявляли в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что два дрона перехватили над Московской областью, один — над Ленинградской, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и над Тульской областями.