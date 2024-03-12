Минобороны назвало число дронов, сбитых ночью над Россией Минобороны: ПВО сбила ночью 25 дронов ВСУ над территорией России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 25 украинских беспилотников над территорией России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что два дрона перехватили над Московской областью, один — над Ленинградской, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и над Тульской областями.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 25 БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев оповестил об уничтожении беспилотника средствами ПВО. По его информации, последствий на земле не обнаружено. В свою очередь Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.

В Министерстве по региональной безопасности Тульской области заявляли об уничтожении беспилотника системами противовоздушной обороны в небе над регионом. По данным ведомства, на земле разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил об атаке беспилотников на промзону города Кстово, в частности на объект топливно-энергетического комплекса, где произошел пожар. Минобороны эту информацию не комментировало.