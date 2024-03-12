Над Воронежем сбили беспилотник

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/Global Look Press

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале оповестил об уничтожении беспилотника. По его информации, последствий на земле не обнаружено.

Дежурными средствами ПВО над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА. По предварительным данным, последствий на земле нет. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле, — подчеркнул глава области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении над Раменским дрона, летевшего на столицу. По предварительным данным, упавшие на землю обломки никого не задели, и разрушений не нанесли. В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял о шести беспилотниках, сбитых в области за последние несколько часов.

Кроме того, в Министерстве по региональной безопасности Тульской области рассказали об уничтожении беспилотника системами противовоздушной обороны в небе над регионом. По данным ведомства, на земле разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о падении БПЛА в Орле. По его словам, загорелся объект топливно-энергетического комплекса, экстренные службы проводят тушение пожара. Глава региона также попросил население соблюдать бдительность.