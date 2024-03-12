Над Тульской и Курской областями сбиты три БПЛА

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В Министерстве по региональной безопасности Тульской области проинформировали об уничтожении беспилотника системами противовоздушной обороны в небе над регионом. По данным ведомства, на земле разрушений и пострадавших нет. Кроме того, о продолжении атаки украинских дронов на регион в собственном Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Еще два украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районом, — говорится в его публикации.

Ранее в небе над Фатежским районом российской системой противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник, заявлял Роман Старовойт. Последствия на земле уточняются, пока информации о разрушениях или пострадавших у властей региона нет.

Помимо этого, Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

Также Гладков информировал, что в селе Новом Волоконовского района беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. В машине были выбиты стекла, но никто не пострадал.