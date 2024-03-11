В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль Гладков: в Волоконовском районе дрон-камикадзе атаковал автомобиль

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

В селе Новое Волоконовского района беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Новое Волоконовского района. Слава Богу, никто не пострадал, в машине выбиты стекла, — написал Гладков.

Ранее, по информации губернатора, атаке ВСУ с помощью беспилотника подверглось село Новопетровка Валуйского городского округа. Гладков уточнил, что с БПЛА было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате атаки никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Белгородской области средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа. Попытка террористической атаки произошла около 14:15 по московскому времени.

Перед этим в российском военном ведомстве рассказали о сбитом средствами ПВО дроне ВСУ над Брянской областью. Попытку совершить террористическую атаку на объекты в РФ пресекли около 14:00 по мск.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку на два российских региона. По данным ведомства, два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую и Ленинградскую области.