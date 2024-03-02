Минобороны сообщило об атаках на два российских региона МО: средства ПВО сбили два БПЛА в Белгородской и Ленинградской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку на два российских региона, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, два беспилотника атаковали Белгородскую и Ленинградскую области.

Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в заявлении.

По информации МО, попытку атаки на Ленинградскую область пресекли в районе 19:30 мск. Был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российские средства ПВО ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины. Цели были уничтожены вечером 2 марта над Белгородской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ПВО пресекла атаку дронов в районе поселка Батрацкая Дача и над селом Новая Деревня. По словам главы региона, разрушений и пострадавших нет.

Также 2 марта под минометный обстрел Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка, рассказал Гладков. По его информации, никто не пострадал, однако повреждения получили шесть частных домов и два автомобиля.