ВСУ сбросили взрывчатку на машину в российском селе Гладков: ВСУ сбросили взрывное устройство на машину в селе Новопетровка

Фото: МО Украины

Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, с БПЛА было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль.

В результате взрыва пострадавших нет, машина посечена осколками, — написал он.

Ранее в этот день Гладков заявлял, что система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области. По его словам, дрон самолетного типа был уничтожен между селами Косилово и Ивановская лисица в Грайворонском городском округе. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По данным Минобороны РФ, попытку атаки украинской армии на регион предотвратили около 12:30 по мск.

До этого сообщалось об атаке украинских войск на Губкинскую нефтебазу ОАО «Белгороднефтепродукт» в белгородском селе Долгом. Гладков заявил, что на территории инфраструктурного объекта произошел взрыв, после чего началось возгорание. Огонь охватил территорию возле резервуара. Пострадавших среди мирных жителей нет. Ранее эту нефтебазу уже пытались атаковать беспилотником 15 февраля.