Гладков уточнил место ликвидации дрона ВСУ в Белгородской области Гладков: система ПВО сбила дрон ВСУ в Грайворонском городском округе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Дрон самолетного типа был уничтожен между селами Косилово и Ивановская Лисица в Грайворонском городском округе.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Минобороны РФ во вторник сообщало, что около 12:30 мск беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожили в небе над Белгородской областью. Попытка атаки на российский регион с применением дрона самолетного типа была пресечена дежурными средствами ПВО.

Также сообщалось об атаке украинских войск на Губкинскую нефтебазу ОАО «Белгороднефтепродукт» в белгородском селе Долгом. Гладков заявил, что на территории инфраструктурного объекта произошел взрыв, после чего началось возгорание. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Кроме того, в утренние часы ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в результате обстрела без электроснабжения остались сама станция и село Кульбаки. Он уточнил, что также на месте произошло возгорание, которое впоследствии ликвидировали.