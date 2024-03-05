Над Белгородской областью сбили украинский дрон Минобороны РФ: беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожили в небе над Белгородской областью, заявили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, попытку атаки украинской армии предотвратили около 12:30 по мск.

Около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось об атаке украинских войск на Губкинскую нефтебазу ОАО «Белгороднефтепродукт» в белгородском селе Долгом. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что на территории инфраструктурного объекта произошел взрыв, после чего началось возгорание. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Утром украинская армия предприняла еще одну попытку атаки на российские объекты. По информации Минобороны, беспилотник ВСУ уничтожили над территорией Курской области. Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат около 09:30 по мск.