Украинский дрон пытался атаковать российский регион Минобороны: беспилотник ВСУ сбили над Курской областью

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Курской областью, сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, попытку Украины совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли около 09:30 мск.

Около 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — сказано в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее рассказал, что украинские войска обстреляли железнодорожную станцию Глушково. В общей сложности ВСУ выпустили девять снарядов по курскому объекту. В результате атаки произошел пожар, также были повреждены линии электропередачи. О пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Губкинскую нефтебазу в селе Долгом в Белгородской области. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в населенном пункте произошло возгорание на инфраструктурном объекте после взрыва. Никто не пострадал.