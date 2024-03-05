Железнодорожная станция в российском регионе попала под обстрел ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он отметил, что в районе обстрела нарушено электроснабжение.

Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили. Также повреждены линии электропередачи, — написал Старовойт.

Он отметил, что без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Старовойт добавил, что восстановительные работы будут начаты после того, как в районе станет безопасно.

В Брянской области накануне днем силам ПВО удалось предотвратить попытку атаки ВСУ. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что украинский беспилотник уничтожили над Стародубским муниципальным округом.

Кроме того, Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. По данным Старовойта, повреждения получили здания объектов торговли и одно домовладение. Глава региона уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Также от ударов с украинской стороны пострадал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Губернатор рассказал, что в результате атаки дрона повреждения получил автомобиль. Старовойт уточнил, что мирное население при этом не пострадало.