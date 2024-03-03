Беспилотник атаковал поселок в Курской области Старовойт: украинский беспилотник атаковал поселок Теткино

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Поселок Теткино в Глушковском районе подвергся новому обстрелу со стороны украинской армии, ударом дрона поврежден автомобиль, заявил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт. При этом он уточнил, что и пострадавших среди мирного населения нет.

Поселок Теткино Глушковского района был атакован украинским БПЛА. Пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь, — сообщил Старовойт.

Ранее он заявлял, что украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. По его словам, предварительно, никто не пострадал, повреждений нет. Глава региона добавил, что еще один украинский беспилотный летательный аппарат упал в огороде в селе Троицком. Как отметил Старовойт, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

До этого украинские войска атаковали три района в Курской области. По словам Романа Старовойта, при обстрелах были повреждены газовая труба и линии электропередачи в селе Кульбаки. Также получили повреждения частные домовладения в селах Троицкое и Николаево-Дарьино. Никто не пострадал.

В ночь на 24 февраля над Курском и Курским районом работала ПВО. Также около 05:00 мск Старовойт уведомил об отбое ракетной опасности, которая была объявлена в регионе накануне поздно вечером. В Минобороны РФ заявляли, что около 00:15 мск над областью был сбит украинский беспилотник.