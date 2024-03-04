Старовойт показал последствия обстрела курского села со стороны ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его данным, повреждения получили «здания объектов торговли и одно домовладение». Пострадавших нет, уточнил глава региона.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. Значительно повреждены здания объектов торговли и одно домовладение. Обязательно окажем помощь собственникам в восстановлении и ремонте, — написал Старовойт.

Накануне украинские силы обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. По данным губернатора, ударом дрона поврежден автомобиль. При этом он уточнил, что пострадавших среди мирного населения нет.

В понедельник, 4 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства ПВО предотвратили попытку атаки ВСУ на регион. По его словам, беспилотник уничтожили над Стародубским муниципальным округом.

При этом два человека получили легкие ранения при обстреле ВСУ поселка Суземка. При ударе ВСУ был частично поврежден один жилой дом, а также нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.