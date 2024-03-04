Дрон ВСУ попытался атаковать российский регион Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Брянской области

Фото: МО Украины

Силы ПВО предотвратили попытку атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотник уничтожили над Стародубским муниципальным округом.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ, — сообщил Богомаз.

Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в понедельник Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка Севского района. За час до этого в регионе произошел еще один инцидент — украинская армия атаковала поселок Суземка. Губернатор заявил, что два человека получили легкие ранения. Как отметил глава региона, при ударе ВСУ был частично поврежден один жилой дом, а также нарушено энергоснабжение.

Кроме того, в Курской области поселок Теткино в Глушковском районе подвергся новому обстрелу со стороны украинской армии. По словам губернатора Романа Старовойта, ударом дрона поврежден автомобиль. Пострадавших среди мирного населения не оказалось, добавил он.