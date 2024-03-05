ВСУ атаковали беспилотником нефтебазу в Губкине Нефтебазу в Губкине охватил пожар после взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Губкине Белгородской области произошло возгорание на инфраструктурном объекте, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, до этого на территории произошел взрыв. ЧП обошлось без потерпевших. По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали беспилотником Губкинскую нефтебазу ОАО «Белгороднефтепродукт» в селе Долгом.

После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — написал Гладков.

Огонь охватил территорию возле резервуара. На месте работают экстренные службы. Ранее эту нефтебазу уже пытались атаковать беспилотником 15 февраля.

Днем ранее окраина города Шебекино подверглась атаке дрона со стороны ВСУ. Осколками был поврежден один автомобиль, припаркованный возле частного дома.

3 марта мэрия Белгорода сообщала о ракетной опасности в городе. Также воздушная тревога была объявлена в Белгородском районе. Такое же предупреждение получили жители города Шебекино. Власти призывали местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.