В Белгороде отменили воздушную тревогу Гладков: сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе отменили воздушную тревогу, следует из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. Сирены зазвучали на территории субъекта РФ около 12:00 мск.

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, — написал Гладков.

Ранее в воскресенье пресс-служба мэрии Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе. Также воздушная тревога была объявлена в Белгородском районе. Такое же предупреждение получили жители города Шебекино. Власти призывали местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

При этом Гладков также предупреждал жителей о ракетной опасности в административном центре и муниципалитете. Глава региона попросил жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В ночь на 3 марта ракетная опасность в регионе также была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах. Воздушная тревога начала действовать около 01:45 мск, отбой ракетной опасности объявили в 03:30.

Днем 2 марта Гладков сообщал о сбитом беспилотнике ВСУ над селом Новая Деревня в Белгородском районе, где перед этим утром на окраине села Щетиновка было сброшено взрывное устройство с дрона. В тот же день губернатор рассказывал об обстрелах сел Богун-Городок Борисовского района и Новая Таволжанка Шебекинского округа.