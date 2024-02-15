Стало известно о попытке беспилотника атаковать нефтебазу под Белгородом SHOT: беспилотник пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинский беспилотник самолетного типа пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области. По данным канала, дрон был сбит. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как пишет SHOT, беспилотник оказался над нефтебазой после полуночи 15 февраля. По данным канала, аппарат сбили российские системы ПВО, его обломки упали на территории объекта. Утверждается, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил о загоревшейся нефтебазе в результате атаки украинского беспилотника. Он отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, и попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Минобороны России ранее сообщило, что девять украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в ночь на 14 февраля в ряде российских регионов. По данным ведомства, дроны ВСУ ликвидированы над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что женщина получила ранения во время атаки Вооруженных сил Украины на регион. Он рассказал, что ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность, сработала система ПВО. В результате происшествия пострадала жительница Валуйского округа, ее доставили в больницу.