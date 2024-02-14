Беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов МО: украинские беспилотники уничтожены в Белгородской и Воронежской областях

Фото: МО Украины

Девять украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в ночь на 14 февраля в ряде российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. По данным ведомства, дроны ВСУ ликвидированы над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением девяти БПЛА самолетного типа <...>. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что два дрона были уничтожены над Белгородской областью, один — над Воронежской областью и еще шесть — над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что женщина получила ранения во время атаки Вооруженных сил Украины на регион. Он рассказал, что ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность, сработала система ПВО. В результате происшествия пострадала жительница Валуйского округа, ее доставили в больницу.

Кроме того, подразделения ПВО и РЭБ Южной группировки войск за прошедшие сутки сбили 39 беспилотников ВСУ на Донецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Вадима Астафьева, дроны были ликвидированы в районах населенных пунктов Кременец, Александровка и других.