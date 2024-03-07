Украинский беспилотник пытался атаковать Брянскую область Минобороны: беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, попытку ВСУ совершить террористическую атаку на объекты в РФ пресекли около 14:00 по мск.

Около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Минувшей ночью над территорией Брянской области были нейтрализованы три украинских беспилотника. По данным Минобороны, дроны были самолетного типа, их задача — совершение терактов на российской территории. Кроме этого, два дрона сбили над Тульской областью и еще один БПЛА — над Курской областью.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинская армия прибегла к новой тактике операций в Черном море. По его словам, теперь ВСУ запускают морские дроны «стаями». Как отметил эксперт, главной целью украинских войск в акватории Черного моря сейчас является применение безэкипажных катеров.