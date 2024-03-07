ПВО перехватила украинские БПЛА над тремя регионами России Минобороны: шесть дронов ВСУ пытались за ночь атаковать три региона России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали шесть беспилотников над тремя российскими регионами: три дрона перехватили в Брянской области, два — в Тульской, и еще один над территорией Курской области, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что эти дроны были самолетного типа, их задачей было совершение теракта в России.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей, — говорится в публикации.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев также заявил о сбитом дроне над регионом. Он отметил, что цель была уничтожена системами ПВО. По его словам, обошлось без разрушений и жертв. Информацию о сбитом беспилотнике в скором времени подтвердило Минобороны: устройство было нейтрализовано в районе 07:00 мск.

До этого мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков объявил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать промзону города, однако все БПЛА противника были подавлены средствами РЭБ. По данным Telegram-канала Mash, дроны целились в завод имени Свердлова, где производится взрывчатка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.