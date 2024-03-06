Беспилотник ВСУ сбили над Воронежской областью Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Воронежской областью

Фото: МО Украины

Силы противовоздушной обороны России сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежской областью, последствий на земле не зафиксировано, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Эту информацию подтвердило Минобороны РФ, уточнив, что дрон самолетного типа принадлежал ВСУ.

Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее в Курской области была объявлена ракетная опасность. Губернатор Роман Старовойт сообщал о запуске системы оповещения населения. Он посоветовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто находился на улице, рекомендовал зайти в ближайшее здание либо спуститься в подземные сооружения. Ракетная опасность грозила жителям глубокой ночью, через два часа ее отменили.

Мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать промзону города, однако все беспилотники противника были подавлены средствами РЭБ. Telegram-канал Mash писал, что беспилотники ВСУ целились в завод имени Свердлова, где производится взрывчатка.