Названа цель атаки дронов ВСУ в Дзержинске Mash: украинские дроны пытались атаковать завод ВПК в Дзержинске

Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что украинские военные при помощи беспилотников в ночь на 1 марта пытались атаковать градообразующий завод имени Свердлова в Дзержинске, который входит в состав военно-промышленного комплекса РФ. Минобороны РФ ранее сообщило о трех сбитых дронах в Нижегородской области.

Как указывает Mash, в результате попытки ВСУ атаковать промзону никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. По информации канала, завод является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам ПВО, за что в июне прошлого года его включили в санкционный список ЕС.

Мэр Дзержинска Иван Носков ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать промзону города, однако все беспилотники противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, промышленные объекты продолжают работать в штатном режиме, никто из мирных жителей не пострадал.

В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 1 марта нейтрализовали четыре беспилотника над территорией страны. В ведомстве уточнили, что один беспилотник был сбит над Белгородской областью, еще три — над Нижегородской.