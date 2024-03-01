Стало известно о последствиях атаки БПЛА на промышленный город РФ Мэр Дзержинска: промобъекты продолжают работать штатно несмотря на атаку БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины попытались атаковать промзону Дзержинска в Нижегородской области, однако все беспилотники противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил мэр города Иван Носков в Telegram-канале. По его словам, промышленные объекты продолжают работать в штатном режиме, никто из мирных жителей не пострадал.

Сегодня ночью средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена атака трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорию промзоны Дзержинска Нижегородской области. Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме, — сообщил Носков.

Глава города напомнил, что регион является одним из центров сосредоточения важнейших промышленных объектов. По его словам, руководство осознает необходимость выстраивания эффективных мер защиты населения и предприятий. На сегодняшний день в области наблюдается неоспоримое преимущество работы военно-промышленного комплекса, указал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре беспилотника над территорией страны. В ведомстве уточнили, что один беспилотник был сбит над Белгородской областью, еще три — перехвачены над Нижегородской областью.