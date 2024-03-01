Четыре беспилотника пытались атаковать два российских региона МО: ПВО нейтрализовала четыре БПЛА над Нижегородской и Белгородской областями

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали четыре беспилотника над территорией страны, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что один беспилотник был сбит над Белгородской областью, еще три — перехвачены над Нижегородской областью.

В течение ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области, — уточнили в ведомстве.

Этой же ночью, 1 марта, было зафиксировано движение пяти беспилотных летательных аппаратов в сторону Воронежа. Граждан призвали сохранять спокойствие и не проявлять паники.

Ранее пресс-служба Минобороны информировала, что украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область. Дрон уничтожен дежурными средствами ПВО, добавили в военном министерстве. Попытка атаки на территорию РФ была зафиксирована около 22:00 мск.

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в небе над Клинцовским районом Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.