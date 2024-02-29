Украинский беспилотник уничтожили над российским регионом МО: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область, передает пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что дрон уничтожен дежурными средствами ПВО.

Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — подчеркнули представители ведомства.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото и видео обезвреженного в Брянской области беспилотника ВСУ. На цилиндре со взрывчатым веществом содержалась надпись: «Смерть москалям». По словам депутата, его обезвредила группа ОМОНа Росгвардии.

Утром 29 февраля в Минобороны РФ заявили, что ночью над территорией Курской области ПВО сбили беспилотник самолетного типа. О месте падения аппарата, пострадавших и повреждениях не сообщалось.

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в небе над Клинцовским районом Брянской области. По уточнению губернатора региона Александра Богомаза, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На месте работали оперативные и экстренные службы.