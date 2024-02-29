Украинский беспилотник пытался атаковать российский регион Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО ликвидировали в ночь на 29 февраля украинский беспилотник над Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным военных, это был БПЛА самолетного типа, целью которого была попытка совершить теракт в регионе.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие сбили три самолета ВСУ на Запорожском направлении. Они были поражены из зенитно-ракетного комплекса С-300 в связке с ЗРК «Бук-М2». Комплексы противовоздушной обороны также сбили снаряды, выпущенные из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ уничтожили в Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — сил беспилотных систем. По его словам, российские подразделения также нанесли удар по расчету дронов, которые осуществляли атаки на Белгородскую область.