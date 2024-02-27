В Брянской области системы ПВО отбили атаку беспилотников Богомаз: силы ПВО сбили два БПЛА самолетного типа над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины в небе над Клинцовским районом Брянской области, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, — написал глава региона, выразив благодарность подразделениям ПВО за проделанную работу.

Ранее губернатор Брянской области рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли территорию поселка Белая Березка Трубчевского района. По его словам, пострадавших нет, частично пострадало остекление административного здания.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт информировал, что украинские военнослужащие обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет. Глава региона добавил, что еще один украинский беспилотный летательный аппарат упал в огороде в селе Троицком.