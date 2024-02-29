Депутат показал украинский дрон со смертельным посланием «москалям» Хинштейн показал обезвреженный дрон ВСУ с надписью «смерть москалям»

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале фото и видео обезвреженного в Брянской области беспилотника ВСУ. На цилиндре со взрывчатым веществом содержалась надпись «смерть москалям». По словам депутата, его обезвредила группа ОМОН Росгвардии.

«Смерть москалям!» — такие «приветы» посылают жителям российских регионов с территории «демократической» Украины. <...> Наглядная иллюстрация истинного лица украинских нацистов, — написал Хинштейн.

Ранее ВСУ обстреляли центр поселка Суземка в Брянской области. В результате атаки пострадали трое мирных жителей. Один из пострадавших получил тяжелые ранения, двое других находятся в состоянии средней тяжести. Также в результате обстрела получило повреждения административное здание.

Позже губернатор региона Алекандр Богомаз заявил, что количество пострадавших до пяти. По его словам, всем оказывается медицинская помощь.

В четверг, 29 февраля, в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО ликвидировали ночью украинский беспилотник над Курской областью. По данным военных, это был БПЛА самолетного типа, целью которого была попытка совершить теракт в регионе.